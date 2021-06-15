Ведуча Катя Осадча порадувала фанатів новим яскравим фото, довівши, що можна провести незабутнє літо, навіть не виїжджаючи зі столиці

Як відомо, 37-річна зірка готується стати мамою втретє. Осадча народить своєму чоловікові, шоумену Юрію Горбунову другу спільну дитину - у них вже є 4-річний син Іван, також у неї є дорослий син Ілля від першого шлюбу. Стать майбутнього малюка ведуча поки що тримає в секреті.

А поки Катя насолоджується вільним часом. Нещодавно зірка побувала в Туреччині з робочих моментів, але літо в Києві, судячи з її нового посту в Instagram, теж її нітрохи не лякає. На свіжому фото Осадча показала себе на прогулянці, передає Politeka.net.

Знаменитість, в "тісному" брючному костюмі кольору марсала та білих кросівках, засвітилася на Володимирській гірці (піднесення над правим берегом Дніпра в Києві, парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення). Катя сперлася об дерев'яну огорожу, здивувавши променистою посмішкою і мальовничою "картинкою" у себе за спиною.

"Київ ❤️ #літовмісті", - підписано фото.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"неймовірна краса🙌"

"Ах, який костюм👍 і колір 🔥"

"Яка ж Ви красуня 💝"

"Київське літо по кайфу навіть моєму чоловікові-вікінгу"

Раніше ми розповідали, Осадча показала фото, на якому зображена в просторій сукні на тлі білокам'яної стіни та квітучих чагарників. У підписі зірка повідала про свої найближчі плани:

"Літо мчить, треба багато встигнути 👯 на червень обов'язкові пункти - кілограми черешні, схід Сонця в Одесі, вечірні кіно перегляди на свіжому повітрі та заплив на Дніпрі. Головне, встигнути все це між зйомками)".

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