Ведущая Катя Осадчая, несмотря на свое интересное положение, продолжает работать и снимать программу "Світське життя"

37-летняя звезда скоро станет мамой в третий раз. У нее уже есть 18-летний сын Илья от первого брака, а также 4-летний Иван, которого она родила от нынешнего возлюбленного, шоумена Юрия Горбунова. О беременности Осадчей стало известно совсем недавно. Пол будущего малыша пока не раскрывают.

Осадчая с Горбуновым старались как можно дольше держать в тайне это событие, хотя некоторые поклонники еще за несколько месяцев до этого писали в Сети, что наряды Кати стали гораздо свободнее.

Как бы там ни было, сейчас ведущая наслаждается ожиданием, да и животик прятать уже не приходится. Так, Катя засветилась на фестивале "Книжный арсенал" в Киеве, передает Politeka.net. На ней было узкое синее платье с пышными рукавами и присобранное на талии.

Когда Осадчая брала интервью у известного шеф-повара Евгения Клопотенко, ее засняли с любопытного ракура - сбоку. Она не удержалась, чтобы не прокомментировать свой вид.

"Какая же я сбоку забавная. Когда чувствуешь себя тростинкой, а выглядишь как бегемот😜", - пожаловалась Осадчая.

Кроме того, ведущая засветилась вместе с президентом Литвы Далей Грибаускайте, показав себя еще с одного интересного ракурса.

Ранее мы рассказывали, до этого Осадчая успела слетать в Одессу на открытие казино. Звезда щеголяла в красном платье, похожем на цветок. В своем Инстаграм она показала, как весело провела время в компании Насти Каменских и Эктора Хименеса-Браво.

Напомним, Горбунов без Осадчей похвастался развлечениями с сыном в Киеве, удивив кадрами: "Ой, какая..."

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