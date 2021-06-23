Ведущая Катя Осадчая заинтриговала любопытными кадрами

37-летняя звезда, как известно, скоро подарит своему супругу, шоумену Юрию Горбунову еще одного малыша. Беременность не мешает ведущей работать. Осадчую, несмотря на уже заметно округлившийся животик, по-прежнему приглашают вести различные корпоративы, кроме того, она не бросила свою программу "Світське життя".

На днях Осадчая побывала на открытии первого казино в Украине. Вечеринка состоялась в Одессе, и собрала "сливки" украинского шоубиза. Катя опубликовала свежие фото с мероприятия в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

На кадрах ведущая предстала в широком длинном платье красного оттенка, напоминающем цветок. Ткань свободно легла, скрывая в своих складках беременный животик звезды.

Осадчая засветилась в компании певицы Насти Каменских и судьи из "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво.

"Світське життя" в Одессе на открытии крупнейшего в Украине казино! Все подробности такой азартной вечеринки в эту субботу в 23.20! Играли хоть раз в жизни? 😉", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Только хотела написать...куда пропали Настя и Потап? Или просто я их не всегда вижу😍"

"Настя пуделек 😍"

"очень большое событие... все делается для трудящихся с толстыми кошельками... 😢😒😏"

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