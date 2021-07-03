Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как проводит выходной
Звезда ТВ с 2017 года состоит в браке со своим коллегой, Юрием Горбуновым, передает Politeka.net. Сейчас пара воспитывает общего сына, Ивана, а также находится в ожидании второго малыша.
Несмотря на загруженные графики пара находит время на отдых. В этот раз Осадчая позволила заглянуть во двор своего дома.
На кадрах красотка похвасталась внешностью без макияжа, заинтриговав подписью: "Сегодня выходной и ждем гостей".
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Позже звезда искупалась с мужем в бассейне. Катя выбрала черный купальник. Телеведущая подняла камеру, когда ее муж подошел к ней со спины и обнял.
Осадчая показала, как украсила стол к приходу гостей, и показала темно синее небо, сообщив о приближающемся дожде.
Также Катю сфотографировали вместе с сыном, когда ни отдыхали и ели мороженое.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь сторис нет такой возможности.
Отметим, Катя Осадчая вместе с семьей живет в доме, находящемся в элитном поселке под Киевом. Знаменитости заняли участок размером в 13,5 сотки.
Кроме бассейна, во дворе есть горки и качели для детей, просторные поляны для отдыха и гостевой домик.
По-соседству с Осадчей и Горбуновым живут Потап и Настя Каменских.
Напомним, беременная Осадчая засветила свой шикарный бассейн
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