Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая сверкнула фигурой в красивом сарафане

Звезда украинского ТВ сейчас находится в положении, пишет Politeka.net. Даже после того, как певица объявила о своей беременности, она все же старается выбирать наряды, скрывающие ее уже округлившийся животик.

В своем новом посте в Инстаграм Осадчая опубликовала серию фото, на которых позировала в красивом сарафане белого цвета с голубым рисунком. Наряд был с глубоким декольте, и особо не подчеркивал живот ведущей.

Завершали образ украинской знаменитости разные летние аксессуары. В посте Осадчая рассказала, что побывала на одном из светских мероприятий, а также рассказала, каким выдался у нее первый день лета.

"На самом деле, июнь был очень насыщенным, три командировки, множество съемок, перелетов и переездов. А еще, мы готовимся к нашему летнему вечеру премьер...", - поделилась телеведущая.

За час публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Катюша, как Вам красиво в таком цвете!", "Бесподобная 😘", "Катюша, вы прекрасны!!!❤️", "Ты чудесна! ❤️❤️❤️ спасибо, что была с нами 🎷❣️🥰", "Классный сарафанчик ❤️❤️❤️", "Катя, я вами восхищаюсь! Вы волшебная!", "Катя, какая вы всегда положительная и красивая 😍😍".



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