Ведущий Юрий Горбунов неожиданно поделился сокровенным
50-летний шоумен, как известно, скоро во второй раз станет отцом. Его супруга, тоже ведущая, Катя Осадчая находится сейчас в положении. Парочка уже воспитывает 4-летнего сына Луку и 18-летнего сына Осадчей от первого брака Илью.
Горбунов активно ведет свой микроблог в Инстаграм и, судя по кадрам, несмотря на лето и сезон отпусков, много времени уделяет работе. Когда у Юрия появляется время для отдыха, он предпочитает проводить его на природе - для этого даже не надо выезжать из окрестностей Киева.
Так, в своем новом посте шоумен опубликовал свежее фото, показав и рассказав, где он лучше всего расслабляется, передает Politeka.net. На снимке загорелый Юрий предстал сам, без беременной супруги, в белой футболке с вышитой розой на кармане и такого же цвета шортах. По всей видимости, он был на лодке или катере.
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"Лучше всего вдохновляет и релаксирует - отдых на воде! #выходной #Днепр", - поделился Горбунов.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Самый красивый мужчина!"
"Респект розочке на футболочке:)"
"Оо это что Тринити Роза?🤧"
"Какая красивая роза на майке..."
"Устал, бедный"
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