Ведущий Юрий Горбунов неожиданно поделился сокровенным

50-летний шоумен, как известно, скоро во второй раз станет отцом. Его супруга, тоже ведущая, Катя Осадчая находится сейчас в положении. Парочка уже воспитывает 4-летнего сына Луку и 18-летнего сына Осадчей от первого брака Илью.

Горбунов активно ведет свой микроблог в Инстаграм и, судя по кадрам, несмотря на лето и сезон отпусков, много времени уделяет работе. Когда у Юрия появляется время для отдыха, он предпочитает проводить его на природе - для этого даже не надо выезжать из окрестностей Киева.

Так, в своем новом посте шоумен опубликовал свежее фото, показав и рассказав, где он лучше всего расслабляется, передает Politeka.net. На снимке загорелый Юрий предстал сам, без беременной супруги, в белой футболке с вышитой розой на кармане и такого же цвета шортах. По всей видимости, он был на лодке или катере.

"Лучше всего вдохновляет и релаксирует - отдых на воде! #выходной #Днепр", - поделился Горбунов.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Самый красивый мужчина!"

"Респект розочке на футболочке:)"

"Оо это что Тринити Роза?🤧"

"Какая красивая роза на майке..."

"Устал, бедный"

Напомним, муж беременной Осадчей Горбунов похвастался подарками для ребенка

Также Politeka писала, что беременную Осадчую в узком платье засняли с любопытного ракурса

А еще Politeka писала, что Горбунов без Осадчей похвастался развлечениями с сыном в Киеве