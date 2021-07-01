Две звезды показали животики в кадре

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж, юморист Сергей Середа, в конце мая рассказали, что ждут ребенка, а теперь рассекретили пол ребенка

Телеведущая Катя Осадчая в своей программе "Світське Життя" решила раскрыть некоторые детали о жизни артистов, пишет Politeka.net. К слову, сейчас ведущая сама находится в интересном положении, но продолжает активную работу.

На новых фото, размещенных в группе программы Осадчая и Кочетова померились своими округлившимися животиками у бассейна.

"Только в «Светской жизни»! Певица Мамарика и шоумен Сергей Середа рассекречивают пол будущего ребенка 😉 О переезде в Одессу, течение беременности, неконтролируемый шопинг... Две будущие мамочки в кадре - уже есть, на что посмотреть 😂😉", - подписаны фото.

На кадрах MamaRika позирует в розовом комбинезоне, а Осадчая - в красивом платье и шляпке.

Певица вместе с мужем прокалывают большой шарик, и таким образом узнают пол малыша.

За час публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"🌸🌸🌸", "У Кати будет девочка, а в Мамарикы - мальчик 🌞👶👶🌞🥰🥰", "Мальчик. По фото видно. Когда шарик лопает 🤭", "Девчулька", "У обоих девочки", "Мальчик", "Розовый комбик - девочка", "Катюша - девочку а мамарика-мальчика❤️".

Напомним, что беременная Катя Осадчая в полупрозрачном платье занялась любимым делом

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