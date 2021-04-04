Популярная украинская певица MamaRikа призналась, что очень тяжело переносит разлуку со своим мужем
Как известно, исполнительница MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) после замужества переехала в Одессу из Киева.
Певица признавалась, что долгое время мечтала переехать из Киева. Поэтому она с супругом решила жить в Одессе – на родине мужа Сергея Середы.
Супруги не любят надолго разлучаться, ведь им частенько приходится мотаться по делам в столицу. Так было и в этот раз, однако после возвращения в свой новый дым, мужу звезды пришлось опять уехать в Киев аж целых две недели. Об этом MamaRikа сообщила своим поклонникам в Инстаграм, передает Politeka.net
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Пышка Каменских и бородатый Потап удивили украинцев: как выглядела звездная пара 13 лет назад
Обманувшая старость София Ротару ошеломила внешностью в обычной жизни: "кроссовки, штаны и…"
54-летняя Сумская в костюме-балахоне и кроссовках обескуражила внешним видом: "Оля, ну зачем..."
"О Боже, это Надя Дорофеева...": таинственное Солнце на шоу "Маска" вывели из себя, дошло до угроз
«Мамка уже вернулась в Одессу, и все вроде ок, но мой Сергеич на следующий же день снова чухнув в Киев. не в несколько дней- на целых две недели ... Я осознала, шо мы за все 6 лет вместе так надолго расставались пожалуй всего несколько раз. И таки я скучаю! 😢Шо такое 14 дней скажите вы, а вот для нашей семьи это долго и трудно, потому что мы все привыкли делать разом🤷♀️Погода тоже не помогает», - написала певица.
Свой пост она проиллюстрировала снимком, на котором возлюбленные позируют в белых домашних халатах, обнявшись. Сергей нежно целует MamaRikу в щеку, а она закрыла глаза от наслаждения.
Поклонники принялись подбадривать певицу в комментариях.
«Не грусти»,
«Какие смешные» ,
«Такие красивые», - пишут они.
Напомним, что MamaRika рассказала об интимных отношениях с девушкой
А еще Politeka писала, что известная украинская певица-красавица ошарашила признанием об интиме с девушкой
Также Politeka сообщала о реальных именах украинских звезд, которых мы знаем по псевдонимам