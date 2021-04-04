Популярная украинская певица MamaRikа призналась, что очень тяжело переносит разлуку со своим мужем

Как известно, исполнительница MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) после замужества переехала в Одессу из Киева.

Певица признавалась, что долгое время мечтала переехать из Киева. Поэтому она с супругом решила жить в Одессе – на родине мужа Сергея Середы.

Супруги не любят надолго разлучаться, ведь им частенько приходится мотаться по делам в столицу. Так было и в этот раз, однако после возвращения в свой новый дым, мужу звезды пришлось опять уехать в Киев аж целых две недели. Об этом MamaRikа сообщила своим поклонникам в Инстаграм, передает Politeka.net

«Мамка уже вернулась в Одессу, и все вроде ок, но мой Сергеич на следующий же день снова чухнув в Киев. не в несколько дней- на целых две недели ... Я осознала, шо мы за все 6 лет вместе так надолго расставались пожалуй всего несколько раз. И таки я скучаю! 😢Шо такое 14 дней скажите вы, а вот для нашей семьи это долго и трудно, потому что мы все привыкли делать разом🤷♀️Погода тоже не помогает», - написала певица.

Свой пост она проиллюстрировала снимком, на котором возлюбленные позируют в белых домашних халатах, обнявшись. Сергей нежно целует MamaRikу в щеку, а она закрыла глаза от наслаждения.

Поклонники принялись подбадривать певицу в комментариях.

«Не грусти»,

«Какие смешные» ,

«Такие красивые», - пишут они.

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