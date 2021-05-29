Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж, юморист Сергей Середа, на днях объявили, что ждут ребенка

Звезды обрадовали поклонников радостной новостью, а позже Анастасия рассказала, как они узнали о беременности, пишет Politeka.net. Соответсвующий пост артистка разместила в своем Инстаграм.

Запись звезда подкрепила личным фото, на котором она с мужем только узнали о таком событии.

По словам MamaRika, они планировали детей, и старались забеременеть четыре месяца.

"В какой-то момент я уже особо и не надеялась, что все случится в ближайшее время, поэтому даже не подозревала, что уже была в положении", - поделилась Кочетова.

Хотя артистка заметила, что ее цикл сбился, но она связала это со сменой сезона, ведь осень всегда сложно переносится организмом. Но в один из дней Анастасия решила сделать тест. Увидев на нем одну полоску, она почему-то решила его не выбрасывать, а, вернувшись через полчаса, заметила вторую полоску.

"Я впала в ступор. Прежде всего, я позвала Сергеича, и не веря своим глазам, в итоге заставила его съездить и купить мне еще четыре теста, чтобы наверняка, ахахаха🙈", - поделилась артистка.

Все тесты показали положительный результат и сомнений уже не было.

"Мы оба плакали и понимали, что с этого момента наша жизнь никогда не будет такой, как раньше, и это лучшее что могло с нами случиться! Описать словами эти эмоции невозможно - это пик счастья нашей семьи, и большое спасибо Богу за то, что услышал наши молитвы! 🙌", - написала артистка.

Напомним, что известная украинская певица MamaRika рассекретила беременность, первое фото: "Ничего себе!".

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