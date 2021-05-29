Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж, юморист Сергей Середа, на днях объявили, что ждут ребенка
Звезды обрадовали поклонников радостной новостью, а позже Анастасия рассказала, как они узнали о беременности, пишет Politeka.net. Соответсвующий пост артистка разместила в своем Инстаграм.
Запись звезда подкрепила личным фото, на котором она с мужем только узнали о таком событии.
По словам MamaRika, они планировали детей, и старались забеременеть четыре месяца.
"В какой-то момент я уже особо и не надеялась, что все случится в ближайшее время, поэтому даже не подозревала, что уже была в положении", - поделилась Кочетова.
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Хотя артистка заметила, что ее цикл сбился, но она связала это со сменой сезона, ведь осень всегда сложно переносится организмом. Но в один из дней Анастасия решила сделать тест. Увидев на нем одну полоску, она почему-то решила его не выбрасывать, а, вернувшись через полчаса, заметила вторую полоску.
"Я впала в ступор. Прежде всего, я позвала Сергеича, и не веря своим глазам, в итоге заставила его съездить и купить мне еще четыре теста, чтобы наверняка, ахахаха🙈", - поделилась артистка.
Все тесты показали положительный результат и сомнений уже не было.
"Мы оба плакали и понимали, что с этого момента наша жизнь никогда не будет такой, как раньше, и это лучшее что могло с нами случиться! Описать словами эти эмоции невозможно - это пик счастья нашей семьи, и большое спасибо Богу за то, что услышал наши молитвы! 🙌", - написала артистка.
Напомним, что известная украинская певица MamaRika рассекретила беременность, первое фото: "Ничего себе!".
А еще Politeka писала, грустная MamaRika вдали от мужа решилась на признание: "Для нашей семьи это...".
Также Politeka сообщала, что MamaRika вышла к окну в чем мать родила, засветив худую фигуру: поклонники не сдержались.