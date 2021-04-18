Украинская певица MamaRika с самого утра вышла к окну без одежды, поприветствовав поклонников
Провокационное фото звезда эстрады разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net
Популярная украинская исполнительница MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова) не стесняется щеголять телом в минимальном количестве одежды, а иногда и без нее. После замужества девушка переехала из Киева на родину мужа в Одессу, и там парочка обосновалась в двухэтажном особняке недалеко от моря.
Однако на днях 32-летняя MamaRika снова вернулась в столицу и показала роскошный вид из своего окна.
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Певица вышла к окну с видом на проспект Победы без одежды, замотанная в белую простыню. А в подписи пожелала всем своим поклонникам хорошего воскресного утра.
«Доброе утро, подснежники», - подписала знаменитость достаточно соблазнительное фото.
Фанаты пожелали звезде доброго утра в ответ, отметив, что выглядит певица очень женственно.
Напомним, что MamaRika – украинская поп-певица, также выступает в жанре альтернативный хип-хоп. Знаменитость больше года состояла в романтических отношениях с Сергеем Середой, капитаном команды КВН "Одесские Мансы". В марте 2020-го вышла замуж в Таиланде за возлюбленного.
Напомним, что MamaRika рассказала об интимных отношениях с девушкой
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