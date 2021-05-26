Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж, юморист Сергей Середа, объявили важную новость

Кочетова и Середа познакомились в 2015 году, а в 2018-ом - они обручились.

Примечательно, что счастью будущей пары хотела помешать общая знакомая, которая говорила Анастасии, что Сергей состоит в отношениях с ней. Однако, когда певица и юморист пообщались вдвоем, то выяснилось, что это все неправда, после чего у MamaRika и юмориста началась история любви.

Пара поженилась в 2020 году, а 26 мая 2021-го объявила, что ждет ребенка.

Пост появился в Инстаграм певицы MamaRika. На фото артистка в длинном обтягивающем платье показала округлившийся животик, а муж обнимал ее со спины.

"Совсем скоро нас будет трое, и Мамка официально станет мамой 👼🤎", - написала звезда.

За 35 минут пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Класс 🔥🔥🔥 Поздравляю!", "Нифига себе новости!!!!!!!!🔥", "😍😍😍😍как красивоооо!)) поздравляю", "Ничего себе!", "Ураааа Приветствую !!!!!", "Супер поздравляю! 👏👏👏👏👏👏👏О это прям новости 😍👏", "Искренне поздравляю ❤️ Вы будете невероятной мамой 😍", "Поздравляю ❤️❤️", "Люблю безгранично !!! 🙏💖💗🙏💖💗", "Ааааааааааааа наконец-то как же я за вас рада😭❤️❤️❤️", "Афигеть! Поздравляю! 😍❤️", "Это будет невероятно красивый бейбик ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, MamaRika и Сергей Середа поженились весной 2020 года в Таиланде. Свадьба состоялась в режиме полной секретности, потому что пара приняла решение, что это событие только для них двоих.

Напомним, что MamaRika рассказала об интимных отношениях с девушкой

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