Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала себя и рассказала о переменах
Как пишет Politeka.net, Катя уже несколько лет в официальных отношениях с Юрием Горбуновым. И вот совсем недавно стало известно, что красотка беременная. Но Осадчая не перестает работать, а еще активно ведет социальные сети, делясь интересным.
В этот раз Осадчая позировала в полупрозрачном платье, сидя на стульчике у стола. Красотка улыбалась, смотря прямо в камеру. Катя рассказала, что решилась на перемены - сделать ремонт в квартире:
"Ремонт - это процесс, который имеет начало, но нет конца. Кто согласен?
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Я в постоянном поиске новых материалов и оригинальных решений", - написала Осадчая.
"Взялись за чердак, черт побери", - написал Горбунов.
Фанаты поставили почти 9 тысяч лайков и написали комментарии:
"Мне не совсем нравится подобный стиль. Я больше люблю черно-белые тона", "Что у вас за платье такое красивое", "Лучший ремонт с помощью дизайнера интерьера".
В сторис Катя уже стояла, показывая свою фигурку. Звезда рассказала, что ремонт - это любимое дело:
"Те, кто меня знают, знают, что я часто занимаюсь ремонтами и очень люблю это"
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