Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала себя и рассказала о переменах

Как пишет Politeka.net, Катя уже несколько лет в официальных отношениях с Юрием Горбуновым. И вот совсем недавно стало известно, что красотка беременная. Но Осадчая не перестает работать, а еще активно ведет социальные сети, делясь интересным.

В этот раз Осадчая позировала в полупрозрачном платье, сидя на стульчике у стола. Красотка улыбалась, смотря прямо в камеру. Катя рассказала, что решилась на перемены - сделать ремонт в квартире:

"Ремонт - это процесс, который имеет начало, но нет конца. Кто согласен?

Я в постоянном поиске новых материалов и оригинальных решений", - написала Осадчая.

"Взялись за чердак, черт побери", - написал Горбунов.

Фанаты поставили почти 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мне не совсем нравится подобный стиль. Я больше люблю черно-белые тона", "Что у вас за платье такое красивое", "Лучший ремонт с помощью дизайнера интерьера".



В сторис Катя уже стояла, показывая свою фигурку. Звезда рассказала, что ремонт - это любимое дело:

"Те, кто меня знают, знают, что я часто занимаюсь ремонтами и очень люблю это"

Напомним, беременная Катя Осадчая и Горбунов очаровали романтикой на красивой яхте

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