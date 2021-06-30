Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как отдыхает с семьей

37-летняя телеведущая, которая ожидает пополнения в семье, поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

С 50-летним супругом Юрием Горбуновым и сыном Иваном Осадчая отправилась на прогулку по Днепру на белоснежной яхте.

"Только перед!" - написала она.

Осадчая нарядилась в легкое платье нежного голубого оттенка.

Также она поделилсь романтичным селфи, на котором запечатлекна с Горбуновым. Тут видно, что Осадчая уже в купальнике.

Показала телеведущая и фото со своим четырехлетним сыном Иваном.

Правда, лицо ребенка Осадчая не показывает.

"Хороший день", - прокомментировала Осадчая кадры.

Напомним, беременная Осадчая засветила свой шикарный бассейн и особняк по соседству с Каменских: "Посмотрите, сколько..."

Как сообщала Politeka, Горбунов без беременной Осадчей показал, как релаксирует в необычном месте: "Устал, бедный"

Также Politeka писала, что Сергей Бабкин без стыда рассказал Осадчей, с кем изменял жене: "Ни в чем не сдерживал себя"