Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как отдыхает с семьей
37-летняя телеведущая, которая ожидает пополнения в семье, поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
С 50-летним супругом Юрием Горбуновым и сыном Иваном Осадчая отправилась на прогулку по Днепру на белоснежной яхте.
"Только перед!" - написала она.
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Осадчая нарядилась в легкое платье нежного голубого оттенка.
Также она поделилсь романтичным селфи, на котором запечатлекна с Горбуновым. Тут видно, что Осадчая уже в купальнике.
Показала телеведущая и фото со своим четырехлетним сыном Иваном.
Правда, лицо ребенка Осадчая не показывает.
"Хороший день", - прокомментировала Осадчая кадры.
Напомним, беременная Осадчая засветила свой шикарный бассейн и особняк по соседству с Каменских: "Посмотрите, сколько..."
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