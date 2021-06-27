Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана пообщались с телеведущей Катей Осадчей на наболевшую тему

Не так давно оба артиста рассказали о непростом периоде, который преодолела их семья, сообщает Politeka.net. Сергей Бабкин на протяжении первых трех лет совместной жизни изменил супруге более чем со 100 женщинами. Несмотря на это Снежана нашла в себе силы простить супруга и сохранить семью

В новом интервью Кате Осадчей в программе "Світське Життя" супруги рассказали новые подробности о прошлых событий.

В частности, Сергей Бабкин рассказал, что в то время он страдал от алкоголизма и других зависимостей, мол, ни в чем не сдерживал себя. Как отметил певец, он изменял по "инерции той жизни".

Снежана отметила, что женщины, с которыми артист изменял ей не были какие-то знакомые или подруги, а проститутки. За услуги певец платил от 50 до 500 долларов.

Жена Бабкина вспомнила, что не покинула общий дом после того, как узнала об изменах, решив дать себе время на раздумия. За этот период она многое о себе поняла.

Снежана вспомнила, что ее отец ушел из семьи, когда ей было три года. Мужчина изменял матери артистки.

"У меня это большая боль. Все мужчины, которые встречались на моем пути, они меня все бросали и предавали. И первый муж тоже изменил, и второй... и я поняла, если я уйду, будет третий, четвертый, пятый...", - рассказала жена певца, в итоге решив поминять себя.

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