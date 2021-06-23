Жена украинского певца и музыканта Сергея Бабкина, Снежана, решила затронуть важную тему для украинок

Снежна Бабкина - украинская актриса театра и кино, а также талантливая танцовщица, которая сейчас развивает свой блог, передает Politeka.net.

Звезда в своем аккаунте Инстаграм рассказывает о личном, дает советы и призывает к медитации.

В новом посте супруга певца предстала в красивом белом платье, подчеркнув тонкую талию пояском. В таком виде красотка медитировала, сидя на траве.

В посте артистка рассказала, что для ее подписчиков актуальна тема любви к себе.

"Я лично прошла большой путь взлётов и падений, выгорания и дисбаланса, чтобы сейчас иметь тот Опыт, который реально работает. И этими знаниями я готова делиться с вами", - рассказала Снежана.

За час публикация собрала почти 1000 лайков и немного комментариев.

"❤️", "Снежана вы красотулечка", - написали пользователи сети.

Напомним, Снежана и Сергей Бабкин вместе с 2007 года. На долю пары выпало немало испытаний, но она сумела сохранить свой союз. В частности, супруги остались вместе даже после многочисленных измен Сергея. Об этом супруги рассказали сами в своих интервью.

"Самое главное, что этой правдой мы дали понять людям, что любые трудности – это рост. Любую боль можно трансформировать и забрать из нее энергию для своего роста и развития", - поделился Сергей.

Напомним, что жена Сергея Бабкина удивила кадрами в постели после полудня: "Захотелось соленых помидорчиков"

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