Музыкант Сергей Бабкин произвел фурор курортным снимком

42-летний артист, участник группы "5’nizza", стал еще более узнаваемым, выступив в качестве тренера в юмористическом шоу "Лига смеха". Сергей активно ведет свой микроблог в Инстаграм, где делится кадрами из личной жизни. Так, недавно музыкант вместе с семьей отдыхал в Турции. В своем новом посте Бабкин решил вспомнить прекрасные мгновения, выставив необычное фото, передает Politeka.net.

Загорающий артист прилепил себе на глаза половинки разрезанной маракуйи и широко открыл рот - так, что можно пересчитать все зубы. Учитывая, что кадр был сделан крупным планом, картинка становится еще более "устрашающей". Кроме того, в начале этого года Сергей перенес сразу несколько серьезных операций на глазах, избежав, к счастью, участи полностью ослепнуть.

"Солнце + Море = Маракуйя", - подписал снимок Бабкин.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Одной из первых пост лайкнула ведущая Катя Осадчая, которая сейчас, как известно, находится в положении.

"Кошмар"; "Зубы топ) 😁"; "Зубы зачетные", - прокомментировала публика.

До этого Бабкин хвастался в соцсети тем, как активно провел две недели своего отпуска. Артист показал фото с маленьким сыном, который сидел у него на плечах.

"Отличный отдых получился!🙌🏻 Горжусь собой и Снежкой!!! Ни разу за 2 недели не «полежал тюленем»😆 Очень активный отдых. Только замечтаешься, Елисей Сергеевич уже на другом конце пляжа. Мы сработали очень профессионально, я считаю🤝 @snezhana_babkina Куда бы теперь поехать отдохнуть?😂 Шутка. Я очень доволен и горд нами!", - сообщил Сергей.

Напомним, Бабкин с женой срочно покидают Украину, Снежана объяснила причину: "Летим сегодня...".

Как сообщала Politeka, Бабкин вслед за Монатиком решился показать сына, которого скрывал: "Так вот он какой ".

Также Politeka писала, Жена Бабкина показала стильный образ в сапфировых тонах: "Вам очень к лицу".