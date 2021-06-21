Известный украинский музыкант Сергей Бабкин показал необычное фото и рассказал о Дне летнего солнцестояния
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который был участником и тренером "Лиги смеха", а также принимает участие в съемках нового сезона "Мастер шеф", поделился с поклонниками необычным фото, а в подписи к нему рассказал о Дне летнего солнцестояния и Дне йоги.
На снимке Сергей появился в новом образе – он с короткой стрижкой и густой седой бородой, а украшает его лицо очаровательная улыбка. Артист появился перед камерой в темной футболке, он стоит на фоне необычного желтого круга, который напоминает солнце.
В подписи к фотографии Бабкин написал: "Самый Светлый день в году! День Света! Солнцестояние! День Музыки! День Йоги! Не случайно совпали эти дни, так как все они – части одного большого Луча, который освещает, согревает и наполняет наши души. Давайте проведём этот день максимально Солнечно! Снаружи и Внутри!". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото музыканта, засыпая его комплиментами в комментариях к фото.
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Напомним, Бабкин с женой срочно покидают Украину, Снежана объяснила причину: "Летим сегодня...".
Как сообщала Politeka, Бабкин вслед за Монатиком решился показать сына, которого скрывал: "Так вот он какой ".
Также Politeka писала, Жена Бабкина показала стильный образ в сапфировых тонах: "Вам очень к лицу".