Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин поделился семейным фото в честь праздника
Артист - многодетный отец, передает Politeka.net. От первого брака с Лилией Ротань у певца есть сын, Илья, а от второго, от Снежаны - дочь Веселина и сын Енисей. Также Сергей Бабкин усыновил сына Снежаны от предыдущих отношений, Артура.
В честь праздника большое семейство отправилось в церковь, о чем свидетельствуют фото в Инстаграм певца.
В кадре можно заметить Артура, Веселину и Енисея, лицо которого пока скрывается. Фото получилось теплым и семейным.
"Христос Воскрес!🙏🏻 С Праздником, Дорогие!!!
Света и добра! Благоденствия и изобилия! Веры и Любви!💙", - написал Бабкин.
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За час публикация собрала почти 8000 лайков и много комментариев.
"Пацанчик слева вообще не вписывается в картину 😂", "Воистину Воскресе, уважаемые Сергей Николаевич и Снежана Арсеновна и Вся Ваша семья🙏БЛАГОДАТИ ВО ВСЕМ И ЛЮБВИ 🙏", "Воистину воскрес, почему корзинка не украшена, как будто пустая", "Воистину Воскрес дорогие Бабкины, Божьего Благословения!!", "Воистину воскресе 🙏🤗 Снежа,чего Артур такой расстроенный?", "У кого-то начался пубертатный период", "Воистину ВОСКРЕС! Счастья Вам, успехов и просто крепкого здоровья и Весны всегда в душе!!!", "По выражению лица видно, что не любит ходить в церковь", - написали пользователи сети.
Напомним, Сергей Бабкин признался в изменах жене, пара долго работала над отношениями, и смогла сохранить брак.
Напомним, что жена Бабкина, который перенес сложную операцию, подразнила украинцев вкусным лакомством: "Вышли во дворик...".
Как сообщала Politeka, жена Бабкина решилась на изменение внешности, супруга Монатика оценила: "Вау".
Кроме того Politeka писала, что Бабкин показал, как изменилась его дочь, фанаты в недоумении: "Вначале подумала - это Снежана".