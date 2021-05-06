Музыкант и певец Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной вылетели в Австрию

Как передает Politeka.net, 35-летняя супруга артиста опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых объяснила причину срочного отлета.

Как известно, недавно Сергею выпало сложное испытание. Зимой у него диагностировали редкое заболевание глаз, из-за которого он стремительно терял зрение - "воспаление задней стенки глаз и отслоение сетчатки". Артист перенес две операции и на кону - третья. Оказалось, что в Украине нет специалистов и оборудования для спасения зрения артиста, поэтому ему пришлось обратиться за помощью в австрийскую клинику.

"Летим сегодня в Вену. Сделать третью, завершающую операцию для СБ", - сообщила его жена.

Бабкина засветила в "сториз" себя и мужа в самолете, а также уже успела попозировать в Вене.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Удачи вам, чтобы все получилось!!!!"

"Ни пуха, ни пера Вам!!!"

"Удачи вам!! Чтобы все как маслу! Держим кулачки!"

"Всё обязательно пройдёт хорошо, искренне желаю Вам этого!❤️"

Ранее мы рассказывали, Бабкин впервые показал, как выглядит его двухлетний сын Елисей. До этого они с женой скрывали внешность малыша, снимая его со спины.

Публика с восторгом встретила кроху:

«Так вот он какой», «Взрослый уже какой😊 Красавчики», «Ого, какое сходство», «Ура! Какие вы прекрасные», «Копия папы», «Приятно познакомиться, Елисей Сергеевич», «Ваша копия😍😍😍», «Привет, Елисей», «Мини копия папы», «Так похож на папу».