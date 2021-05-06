Музыкант и певец Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной вылетели в Австрию
Как передает Politeka.net, 35-летняя супруга артиста опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых объяснила причину срочного отлета.
Как известно, недавно Сергею выпало сложное испытание. Зимой у него диагностировали редкое заболевание глаз, из-за которого он стремительно терял зрение - "воспаление задней стенки глаз и отслоение сетчатки". Артист перенес две операции и на кону - третья. Оказалось, что в Украине нет специалистов и оборудования для спасения зрения артиста, поэтому ему пришлось обратиться за помощью в австрийскую клинику.
"Летим сегодня в Вену. Сделать третью, завершающую операцию для СБ", - сообщила его жена.
Бабкина засветила в "сториз" себя и мужа в самолете, а также уже успела попозировать в Вене.
Экс-муж Ани Лорак Мурат увез их 9-летнюю дочь из России: "Соня, учи турецкий язык"
Приемная дочь Потапа рассказала невеселую правду, как ей живется: "Высасывают энергию и уходят"
Отвергнутый Мишиной Тригубенко, засветив черненькую "малышку", вспомнил о свиданиях: "Зацените..."
Выше +30 градусов: украинцам сообщили, что будет с погодой уже совсем скоро
Тина Кароль засветила хоромы и красавчика, с которым провела Пасху: "Атмосфера романтическая"
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Удачи вам, чтобы все получилось!!!!"
"Ни пуха, ни пера Вам!!!"
"Удачи вам!! Чтобы все как маслу! Держим кулачки!"
"Всё обязательно пройдёт хорошо, искренне желаю Вам этого!❤️"
Ранее мы рассказывали, Бабкин впервые показал, как выглядит его двухлетний сын Елисей. До этого они с женой скрывали внешность малыша, снимая его со спины.
Публика с восторгом встретила кроху:
«Так вот он какой», «Взрослый уже какой😊 Красавчики», «Ого, какое сходство», «Ура! Какие вы прекрасные», «Копия папы», «Приятно познакомиться, Елисей Сергеевич», «Ваша копия😍😍😍», «Привет, Елисей», «Мини копия папы», «Так похож на папу».
Напомним, Сергей Бабкин прямо в машине показал, чем его привлекает жена Снежана.
Также Politeka писала, что жена Бабкина решилась на изменение внешности, супруга Монатика оценила.