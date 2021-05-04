Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала об участии в известной передаче

Как пишет Politeka.net, Снежана уже более 10 лет вместе с музыкантом Сергеем Бабкиным. И хоть у пары были проблемы из-за верности артиста, но сейчас в семье все хорошо и они вместе воспитывают троих детей.

В этот раз Снежана опубликовала несколько фото у себя в Инстаграм. Красотка, как оказалось, участвовала с Сергеем в шоу "Где Логика". На втором можно увидеть парочку уже вместе.

"Такого мозгового штурма у меня давно не было. Еще раз удостоверилась, что я больше по чувствам выступаю", - написала Снежана под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Какая красота", "Какой красивый костюм. Вам очень к лицу сапфировый цвет", "Прическа огонь", "Синий - ваш цвет".

Сообщалось, что украинский певец и музыкант Сергей Бабкин поделился семейным фото в честь праздника.

Артист - многодетный отец. От первого брака с Лилией Ротань у певца есть сын, Илья, а от второго, от Снежаны - дочь Веселина и сын Енисей. Также Сергей Бабкин усыновил сына Снежаны от предыдущих отношений, Артура.

В честь праздника большое семейство отправилось в церковь, о чем свидетельствуют фото в Инстаграм певца.

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