Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, муж Кати Осадчей, показал, как гуляет с 4-летним сыном
Как пишет Politeka.net, Юрий с Осадчей официально оформил отношения в 2017 году. В том же году Катя родила Горбунову сына, которого назвали Иваном. Пара редко выставляет фотографии малыша, но в этот раз Юрий решил сделать исключения, показав его в Инстаграм.
На фото мальчик был в шортах и без футболки, бегая по воде. Папа стоял за кадрам и снимал малыша так, чтобы не видно было лицо.
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Как-то я говорю Ивану- «Я тебя всю жизнь ждал»
Вечером Иван просит Киндер.
Я отвечаю - ,Ты уже один съел "!
Звучит конкретная ответ-
Ты меня всю жизнь ждал, давай еще один Киндер", - написал Юрий под фото.
"Сладкий мальчик", - написала Цибульская.
"Изобретательный", - написала Катя Осадчая.
Фанаты, включая Настю Каменских, поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ваши слова, Юрий, растрогали меня до слиз.Як вашим детям повезло иметь таких родителей!", "Пусть ждет, скоро будет еще один Киндер))", "Достойный ответ".
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