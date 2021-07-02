Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, муж Кати Осадчей, показал, как гуляет с 4-летним сыном

Как пишет Politeka.net, Юрий с Осадчей официально оформил отношения в 2017 году. В том же году Катя родила Горбунову сына, которого назвали Иваном. Пара редко выставляет фотографии малыша, но в этот раз Юрий решил сделать исключения, показав его в Инстаграм.

На фото мальчик был в шортах и без футболки, бегая по воде. Папа стоял за кадрам и снимал малыша так, чтобы не видно было лицо.

"Лето !! Днепр !! купаемся!

Как-то я говорю Ивану- «Я тебя всю жизнь ждал»

Вечером Иван просит Киндер.

Я отвечаю - ,Ты уже один съел "!

Звучит конкретная ответ-

Ты меня всю жизнь ждал, давай еще один Киндер", - написал Юрий под фото.

"Сладкий мальчик", - написала Цибульская.

"Изобретательный", - написала Катя Осадчая.

Фанаты, включая Настю Каменских, поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ваши слова, Юрий, растрогали меня до слиз.Як вашим детям повезло иметь таких родителей!", "Пусть ждет, скоро будет еще один Киндер))", "Достойный ответ".

Напомним, на глазах у Горбунова мужчины сошлись в жесткой схватке, кадры испорченного праздника

А еще Politeka писала, что беременная Катя Осадчая в полупрозрачном платье занялась любимым делом

Также Politeka сообщала, что Кошевой и Злата Огневич разделили радость Осадчей и Горбунова, эмоции зашкаливают



