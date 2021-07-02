Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал необычные кадры с "праздника", на котором успел сегодня побывать
Юрий Горбунов уже много лет является популярным украинским телеведущим. Причем также артист нередко пробует себя в роли актера и снимается в различных кинокартинах. В этот раз артист заинтриговал кадрами с «праздника», на котором побывал сегодня.
К слову, Горбунов ранее уже снимался в кинокартинах «Безумная свадьба» и «Безумная свадьба 2» в роли Назария Запухляка, тамады.
Не раскрывая интригу, что же за съемки начались и в какой роли он сам будет присутствовать в новой картине, артист лишь хвастнул двумя закадровыми роликами.
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Стоя позади актеров, устроивших по сценарию драку посреди праздника, Горбунов написал: «Скоро расскажу, что снимаем и когда именно вы это увидите на экранах».
В самых видео видно, как толпа наряженных мужчин дерется друг с другом, а одна девушка пытается разборонить двух знакомых, причитая: «Хватит, что вы делаете!».
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