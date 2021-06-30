Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая показала вместе с мужем, как проходят их вечера друг без друга

Игра сборной Украины в Евро 2020 и их победа, которая позволила команде попасть в четвертьфинал, произвела впечатление на многих украинцев. В том числе не были исключением и звезды, которые после игры записали эмоциональные видео и поделились множеством фото.

Беременная Катерина Осадчая и ее муж Юрий Горбунов также смотрели матч и сразу после победы сборной поздравили у себя в Инстаграм команду с победой. Причем делали это супруги раздельно. Катерина отправилась к Ольге Поляковой, о чем также рассказала в сети.

Ани Лорак, Вера Брежнева, Ольга Сумская , певец DZIDZIО, ведущий шоу" Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук также болели за сборную Украины.

Присоединиться к поздравительному посту Осадчей и видео Горбунова, записанных еще ночью, решил и Евгений Кошевой, а также новая «Холостячка» Злата Огневич.

«Невероятно !!!!!!! Наша сборная в четвертьфинале # евро2020 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 браво всем, кто боролся эту победу # вболиваемозазбирну» - написала Катерина, получая «лайки» и комментарии от коллег.

«Поздравляем Украину от Польши. Мне бы так хотелось, чтобы наши польские футболисты играли так хорошо и преданно, как ваши украинские футболисты; Казацкому роду нет переводу 💛💙; Какой красивый гол и классная игра! Молодцы !!; Невероятные эмоции. Несмотря на то, что ребят просто калечили 😟, Они это сделать 😃 Украины в 1/4 💣» - поддержали фанаты.

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