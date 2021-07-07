Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как проводит время

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов женат на Кате Осадчей несколько лет. У пары есть сын Иван, а теперь семья снова ждет пополнение. Горбунов, как и Осадчая, активно ведет Инстаграм, где показывает все самое интересное.

На новом фото, которое Юрий опубликовал в Инстаграм, красавчик позировал в белой футболке и очках. Рядом сидел сын в футболке и бейсболке. Семья плыла на яхте, сидя за столиком.

"С праздником Ивана-Купала. С Днем ангела, сыночек. Как сказал наш Ивасик - с праздником Ивана-Купался", - написал Горбунов.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Со святыми именинами Иоанна", "Какие милые и прекрасные", "Поздравляю вашего Ивасика с Днем ангела. Желаю здоровья всем вам", "Юра, поздравляем тебя и твою семью с праздником Ивана Купала пусть твой маленький Иван и твоя семья всегда купается в море счастья здоровья и долголетия а также живите в мире любви верности это продолжает долгий век жизни".

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