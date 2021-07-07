Украинская ведущая Катя Осадчая, которая сейчас ждет ребенка, показала воздушный образ в милом лавандовом платье

Как известно, сейчас шоувумен готовится к появлению на свет своего третьего ребенка. Они с мужем, ведущим Юрием Горбуновым, в последнее время выглядят особенно счастливыми и часто выбираются куда-то вдвоем, однако не забывают и о работе. Так, на странице программы «Світське життя» в Инстагарм появились новые фото с его бессменной ведущей Осадчей, пишет Politeka.net.

На снимках Катя позирует на «Світському пікніку» по случаю Baby shower дизайнера Валерии Гуземы. Для этого мероприятия ведущая выбрала очень нежный и романтичный образ.

На ней было длинное лавандовое платье с длинными полупрозрачными рукавами, вырезами на плечах и большими рюшами в районе декольте. Дополняла образ аккуратная шляпка молочного оттенка. В таком виде Осадчая позировала рядом с гостями, а также на фоне цветов, украшавших мероприятие.

Поклонники не смогли пройти мимо этих снимков.

«Какая вы милашка», «Вам очень идет беременность!», «Катя вы безупречная», «Какая Вы Милашка! Беременность Вам так идет, и у Вас будет девочка!», - пишут люди.

Напомним, беременная Катя Осадчая готовится к родам, показывая милый гардероб для малыша.

Как сообщала Politeka, Горбунов поделился своими переживаниями о росте, Осадчая не сдержалась.

Также Politeka писала, что беременная Осадчая в новом образе поставила украинцев перед сложным выбором.