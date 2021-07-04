У них в паре с этим непросто

Популярный украинский ведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов насмешил свою жену Екатерину Осадчую своими представлениями о правильном росте партнеров в паре

Шоумен порадовал поклонников новым веселым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В нем Горбунов решил поднять тему роста. Так, на фото он позирует в живописном парке. Ведущий одет в стильный классический костюм и стоит рядом с необычной «спутницей». Так, над ним возвышается скульптура женщины, выполненная из металлических частей. «Красотка» почти в два раза выше Горбунова. Возможно поэтому ведущий выглядит на фото не слишком радостным.

«Люблю, когда все одного роста!», - написал Горбунов в подписи к фото.

Его жена, ведущая Екатерина Осадчая, которая сейчас ждет ребенка, поставила под постом лайк , а также ответила на него смеющимися до слез эмоджи. Дело в том, что в их паре она заметно выше. Согласно информации в сети, рост Горбунова – 1,68 м, а рост Осадчей – 1,8 м.

Поклонники также не прошли мимо поста ведущего.

«Юра и Катя», «В вашем случае», «Огонь», - пишут люди.

Напомним, беременная Осадчая в новом образе поставила украинцев перед сложным выбором.

Как сообщала Politeka, Горбунов с сыном насмешили Осадчую, похозяйничав на кухне, кадры.

Также Politeka писала, что Горбунов собрал Потапа и других звездных соседей у себя дома.