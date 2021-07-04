Известный телеведущий Юрий Горбунов растрогал нежностью с сыночком
Как сообщает Politeka.net, Юрий Грбунов вскоре станет счастливым отцом во второй раз – Катя Осадчая ждет малыша. Ведущий бережет любимую как зеницу ока и всячески заботиться о ней.
Пара недавно вернулась из Турции, где отдохнула на яхте с сыночком Иваном. Заботиливый папа старается как можно больше времени проводить с мальчиком, что заметно по новым кадрам в Instagram телеведущей.
На кадрах видно, что мальчик довольно уверенно чувствует себя на кухне, правда, не без папиной помощи. Юрий стоит за спиной у Ивана, который делает сок из апельсина. Он наклоняется к малышу, держит его за руку и помогает ему. Стоит отметить, что отец и сын даже похоже одеты – они вбрали нежную светлую гамму.
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Их снимает на камеру Катя Осадчая, которая говорит, что ее любимые мальчики решили приготовить сок на ужин - в то время, как другие чаще всего готовят его на завтрак. В конце она счастливо смеется, когда Иван начинает облизывать шкурку от апельсина.
Поклонники любят, когда звездная пара показывает сынишку, они буквально не могут ними налюбоваться и каждый раз оставляют милые комментарии в духе: "Какие молодцы. Особенно папа, заботиться о здоровье сына", "Как миленько", "Это прекрасно".
Напомним, на глазах у Горбунова мужчины сошлись в жесткой схватке, кадры испорченного праздника.
Как Politeka писала, что беременная Катя Осадчая в полупрозрачном платье занялась любимым делом.
Также Politeka сообщала, что Кошевой и Злата Огневич разделили радость Осадчей и Горбунова, эмоции зашкаливают.