Известный телеведущий Юрий Горбунов растрогал нежностью с сыночком

Как сообщает Politeka.net, Юрий Грбунов вскоре станет счастливым отцом во второй раз – Катя Осадчая ждет малыша. Ведущий бережет любимую как зеницу ока и всячески заботиться о ней.

Пара недавно вернулась из Турции, где отдохнула на яхте с сыночком Иваном. Заботиливый папа старается как можно больше времени проводить с мальчиком, что заметно по новым кадрам в Instagram телеведущей.

На кадрах видно, что мальчик довольно уверенно чувствует себя на кухне, правда, не без папиной помощи. Юрий стоит за спиной у Ивана, который делает сок из апельсина. Он наклоняется к малышу, держит его за руку и помогает ему. Стоит отметить, что отец и сын даже похоже одеты – они вбрали нежную светлую гамму.

Их снимает на камеру Катя Осадчая, которая говорит, что ее любимые мальчики решили приготовить сок на ужин - в то время, как другие чаще всего готовят его на завтрак. В конце она счастливо смеется, когда Иван начинает облизывать шкурку от апельсина.

Поклонники любят, когда звездная пара показывает сынишку, они буквально не могут ними налюбоваться и каждый раз оставляют милые комментарии в духе: "Какие молодцы. Особенно папа, заботиться о здоровье сына", "Как миленько", "Это прекрасно".

Напомним, на глазах у Горбунова мужчины сошлись в жесткой схватке, кадры испорченного праздника.

Как Politeka писала, что беременная Катя Осадчая в полупрозрачном платье занялась любимым делом.

Также Politeka сообщала, что Кошевой и Злата Огневич разделили радость Осадчей и Горбунова, эмоции зашкаливают.