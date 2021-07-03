Украинский телеведущий Юрий Горбунов собрался со звездными друзьями, чтобы посмотреть футбол

Как передает Politeka.net, 3 июля украинская сборная сыграет с командой Англии. Спортсмены будут бороться за место в полуфинале Чемпионата Европы. Как известно, украинская команда впервые попала в четвертьфинал чемпионата, поэтому украинцы как никогда мобилизировались, чтобы смотреть футбол.

Не стали исключением звезды, которые собрались вместе чтобы поддержать украинских футболистов. Так, Юрий Горбунов вместе с беременной Катей Осадчей, Потапом, Настей Каменских и менее знаменитыми друзьями собрались за столом перед футбольным матчем. Горбунов решил заснять компанию на камеру напомнив украинцам, что сегодня вечером их ждет футбол.

«К футболу готовы!», - подписал фото телеведущий.

В комментариях ему оставили массу интересных отзывов.

«Что-то не густо на столе, не по-украински», «Приятно видеть всех вместе», «Да. Очень приятно всех видеть. Конечно. Готовы», «Молодцы, красиво», «Супер! За победу!», «Крутяк) Такая шикарная компания», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Горбунов без беременной Осадчей показал, как релаксирует в необычном месте: "Устал, бедный".

Как сообщала Politeka, на глазах у Горбунова мужчины сошлись в схватке, фото испорченного праздника: "Хватит, что вы делаете!".

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