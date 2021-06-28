Ведучий Юрій Горбунов несподівано поділився потаємним
50-річний шоумен, як відомо, скоро вдруге стане батьком. Його дружина, теж ведуча, Катя Осадча знаходиться зараз при надії. Парочка вже виховує 4-річного сина Луку і 18-річного сина Осадчої від першого шлюбу Іллю.
Горбунов активно веде свій мікроблог в Instagram і, судячи з кадрів, незважаючи на літо і сезон відпусток, багато часу приділяє роботі. Коли у Юрія з'являється час для відпочинку, він вважає за краще проводити його на природі - для цього навіть не треба виїжджати з околиць Києва.
Так, у своєму новому пості шоумен опублікував свіже фото, показавши і розповівши, де він найкраще розслабляється, передає Politeka.net. На знімку засмаглий Юрій постав сам, без вагітної дружини, в білій футболці з вишитою трояндою на кишені і такого ж кольору шортах. По всій видимості, він був на човні або катері.
Зовнішність нової внучки Алли Пугачової перестала бути таємницею: "Є схожість з Лізою"
Відпочинок обернувся розстрілом сім'ї, подробиці трагедії: "Школярці вдалося викликати поліцію, але..."
Блискавка в одну мить позбавила життя двох людей: деталі та фото з місця трагедії під Черкасами
Незадоволений натовп зірвав концерт Ані Лорак у Москві, співачка рятувалася втечею: з'явилося відео
Галкін показав, як Пугачова пішла у відрив і задерла сукню під час танцю: "Ось так до старості..."
"Найкраще надихає і релаксує - відпочинок на воді! #вихідний #Дніпро", - поділився Горбунов.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Найкрасивіший чоловік!"
"Респект трояндочці на футболочці:)"
"Оо це що Трініті Роза?🤧"
"Яка гарна троянда на майці..."
"Втомився, бідний"
Нагадаємо, чоловік вагітної Осадчої Горбунов похвалився подарунками для дитини
Також Politeka писала, що вагітну Осадчу у вузькій сукні зняли з цікавого ракурсу
А ще Politeka писала, що Горбунов без Осадчої похвалився розвагами з сином у Києві