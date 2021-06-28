Ведучий Юрій Горбунов несподівано поділився потаємним

50-річний шоумен, як відомо, скоро вдруге стане батьком. Його дружина, теж ведуча, Катя Осадча знаходиться зараз при надії. Парочка вже виховує 4-річного сина Луку і 18-річного сина Осадчої від першого шлюбу Іллю.

Горбунов активно веде свій мікроблог в Instagram і, судячи з кадрів, незважаючи на літо і сезон відпусток, багато часу приділяє роботі. Коли у Юрія з'являється час для відпочинку, він вважає за краще проводити його на природі - для цього навіть не треба виїжджати з околиць Києва.

Так, у своєму новому пості шоумен опублікував свіже фото, показавши і розповівши, де він найкраще розслабляється, передає Politeka.net. На знімку засмаглий Юрій постав сам, без вагітної дружини, в білій футболці з вишитою трояндою на кишені і такого ж кольору шортах. По всій видимості, він був на човні або катері.

"Найкраще надихає і релаксує - відпочинок на воді! #вихідний #Дніпро", - поділився Горбунов.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Найкрасивіший чоловік!"

"Респект трояндочці на футболочці:)"

"Оо це що Трініті Роза?🤧"

"Яка гарна троянда на майці..."

"Втомився, бідний"

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