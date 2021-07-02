Відомий український телеведучий Юрій Горбунов показав незвичайні кадри з "свята", на якому встиг сьогодні побувати

Юрій Горбунов вже багато років є популярним українським телеведучим. Причому також артист нерідко пробує себе в ролі актора і знімається в різних кінокартинах. Цього разу артист заінтригував кадрами з "свята", на якому побував сьогодні.

До слова, Горбунов раніше вже знімався в кінокартинах» Божевільне весілля «і» Божевільне весілля 2 " в ролі Назарія Запухляка, тамади.

Не розкриваючи інтригу, що ж за зйомки почалися і в якій ролі він сам буде присутній в новій картині, артист лише хвалився двома закадровими роликами.

Стоячи позаду акторів, які влаштували за сценарієм бійку посеред свята, Горбунов написав: «Скоро розповім, що знімаємо і коли саме ви це побачите на екранах».

У самих відео видно, як натовп вбраних чоловіків б'ється один з одним, а одна дівчина намагається розборонити двох знайомих, голосячи: «досить, що ви робите!».

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