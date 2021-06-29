Відомий український телеведучий Юрій Горбунов показав, що йому вдалося зняти

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є популярним українським телеведучим. Красунчик в 2017 році одружився на Каті Осадчій і вже пара чекає поповнення в родині. Чоловік днями потрапив у ураган, показавши, як літак, в якому він був, хитало вітром. А зараз Горбунов вирішив поділиться цікавим і навіть трохи лякаючим природним явищем, яке було в Києві.

На фото, яке Юрій опублікував в Instagram, чоловік показав хмару в незвичайній формі. Можна відразу подумати, що це"ядерний гриб".

"Неприємна хмара", - підписав лаконічно фотографію Горбунов.

На сторінці Гідрометцентру України вже розповіли про цей цікавий феномен.

"Сьогодні Київ міг спостерігати Cumulonimbus incus incus (Cb inc.)- (Incus з латинської - «ковадло») - це купчасто-дощова хмара (Cumulonimbus, Cb), яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери і стратосфери", - написано в повідомленні.

Нагадаємо, Горбунов без вагітної Осадчої показав, як релаксує в незвичайному місці

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Також Politeka повідомляла, що Горбунов з вагітною Осадчою показали, як виглядають після пережитого урагану



