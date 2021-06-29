Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, что ему удалось заснять
Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является популярным украинским телеведущим. Красавчик в 2017 году женился на Кате Осадчей и уже пара ждет пополнение в семье. Мужчина на днях попал в ураган, показав, как самолет, в котором он был, шатало ветром. А сейчас Горбунов решил поделится интересным и даже немного пугающим природным явлением, которое было в Киеве.
На фото, которое Юрий опубликовал в Инстаграм, мужчина показал тучу в необычной форме. Можно сразу подумать, что это "ядерный гриб".
"Неприятная туча", - подписал лаконично фотографию Горбунов.
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На страничке гидрометцентра Украины уже рассказали об этом интересном феномене.
"Сегодня Киев мог наблюдать Cumulonimbus incus incus (Cb inc.) - (Incus с латинского - «наковальня») - это кучево-дождевое облако (Cumulonimbus, Cb), которая достигла высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы", - написано в сообщении.
Напомним, Горбунов без беременной Осадчей показал, как релаксирует в необычном месте
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