Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала себя на новых фото

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая второй раз беременна от Юрия Горбунова. У пары уже есть сын Иван, которому четыре года. Несмотря на беременность, телеведущая пока продолжает работать, а также активно ведет страничку в Инстаграм.

На новом фото, которое девушка опубликовала в социальной сети, Осадчая позировала в платье и босоножках. Красотка стояла у стенки с цветами, а образ дополнила стильной шляпкой. Сразу в глаза бросается большой животик Кати, но она его и не скрывает.

"Одно фото не смогла выбрать. Вам какое угодно 1, 2 или 3?

А пока мы снимаем очередной выпуск Светской жизни", - написала Катя.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Действительно, тяжело выбор сделать. Все фотки красивые", "Все фото очень хороши! Вам очень идет это платье и такой цвет нежный, хороший крой. Эта красота точно создана для Вас!", "Вам идёт беременность", "Все нравятся, Вы просто роскошная".

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