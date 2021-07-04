Зіезда показала себя до и после

Популярная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая показала, как она меняется

Звезда несмотря на то, что находится в интересном положении, продолжает работу, передает Politeka.net. Модель ездит в командировки, совершает переезды и перелеты.

В воскресенье, после выходного в субботу, у телеведущей снова закипела работа - она отправилась на новые съемки.

В этот раз красотка позволила заглянуть, как преображается перед эфиром. Звезда сделала селфи, направив камеру на зеркало. Катя позировала в простой одежде, когда над ней работали стилисты.

Позже ведущая показала результаты своего преображения. Катя позировала в машине в легком сиреневом платье. Прическа была простой, а макияж - сделан с акцентом на глаза украинской знаменитости.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Катя Осадчая и прошлую беременность в 2017 году старалась совмещать с работой. Звезда в одном из интервью рассказывала, что ее сын, Иван, до рождения побывал на самых громких светских событиях. Кроме того, ведущая тогда работала на шоу «Голос.Дети», брала интервью у Тома Хэнкса, Милы Йовович и Эдриана Броуди, а также летала за границу.

Напомним, Осадчая собрала Потапа и других звездных соседей у себя дома

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