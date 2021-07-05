Украинская телеведущая, звезда «1+1» Катя Осадчая показала, как готовится к появлению на свет малыша
Как пишет Politeka.net, 37-летняя Осадчая ждет третьего ребенка. У телеведущей уже есть сын от первого брака, а также сын от звездного мужа, телеведущего Юрия Горбунова. Сейчас пара ждет появления на свет еще одного малыша. Пока Осадчая не раскрывает пол ребенка, но с удовольствием делится с поклонницами подготовкой.
В этот раз Катя показала, какие милые вещи ей прислали для малыша.
«И снова в нашем доме детские вещи. По правде, некоторых вещей с Иваном у меня не было. Например, шезлонга и кокона для сна», - поделилась с подписчиками Осадчая.
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Также телеведущая похвасталась симпатичным мешком для сна серого цвета. Она отметила, что с первым сыном от Горбунова не успела купить такой комплект. Телеведущая рассказала, что у нее остались пеленки от Ивана, а также появились новые комплекты.
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