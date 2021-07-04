Популярна українська телеведуча і модель Катя Осадча показала, як вона змінюється
Зірка попри те, що знаходиться в цікавому положенні, продовжує роботу, передає Politeka.net. Модель їздить у відрядження, здійснює переїзди й перельоти.
У неділю, після вихідного в суботу, у телеведучої знову закипіла робота - вона вирушила на нові зйомки.
Цього разу красуня дозволила зазирнути, як перевтілюється перед ефіром. Зірка зробила селфі, направивши камеру на дзеркало. Катя позувала в простому одязі, коли над нею працювали стилісти.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Літак зазнав аварії, що відомо про жертви: перші кадри трагедії
Полякова в купальнику притулилася до своєї подружки: "Приїхали з моєю кумушкою на роботку"
Горе потрясло сім'ю Меган Маркл, що залишилася з двома дітьми без принца Гаррі: "Був хорошою людиною..."
Наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина в ліжку розкрила подробиці їхнього роману: "Ромчик не любить, коли я..."
Пізніше ведуча показала результати свого перетворення. Катя позувала в машині в легкій бузковій сукні. Зачіска була простою, а макіяж - зроблений з акцентом на очі української знаменитості.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Зазначимо, Катя Осадча і минулу вагітність у 2017 році намагалася поєднувати з роботою. Зірка в одному з інтерв'ю розповідала, що її син, Іван, до народження побував на найгучніших світських подіях. Крім того, ведуча тоді працювала на шоу «Голос.Діти", брала інтерв'ю у Тома Хенкса, Міли Йовович і Едріана Броуді, а також літала за кордон.
Нагадаємо, Осадча зібрала Потапа та інших зіркових сусідів у себе вдома
Також Politeka писала, що вагітна Осадча похвалилася відпочинком у дворі свого розкішного особняка
А ще Politeka писала, що вагітна Осадча вразила зовнішністю після відряджень