Зірка показала себе до і після

Популярна українська телеведуча і модель Катя Осадча показала, як вона змінюється

Зірка попри те, що знаходиться в цікавому положенні, продовжує роботу, передає Politeka.net. Модель їздить у відрядження, здійснює переїзди й перельоти.

У неділю, після вихідного в суботу, у телеведучої знову закипіла робота - вона вирушила на нові зйомки.

Цього разу красуня дозволила зазирнути, як перевтілюється перед ефіром. Зірка зробила селфі, направивши камеру на дзеркало. Катя позувала в простому одязі, коли над нею працювали стилісти.

Пізніше ведуча показала результати свого перетворення. Катя позувала в машині в легкій бузковій сукні. Зачіска була простою, а макіяж - зроблений з акцентом на очі української знаменитості.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Катя Осадча і минулу вагітність у 2017 році намагалася поєднувати з роботою. Зірка в одному з інтерв'ю розповідала, що її син, Іван, до народження побував на найгучніших світських подіях. Крім того, ведуча тоді працювала на шоу «Голос.Діти", брала інтерв'ю у Тома Хенкса, Міли Йовович і Едріана Броуді, а також літала за кордон.

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