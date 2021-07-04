Відома українська телеведуча Катя Осадча показала себе на нових фото

Як пише Politeka.net, Катя Осадча вдруге вагітна від Юрія Горбунова. У пари вже є син Іван, якому чотири роки. Незважаючи на вагітність, телеведуча поки продовжує працювати, а також активно веде сторінку в Instagram.

На новому фото, яке дівчина опублікувала в соціальній мережі, Осадча позувала в сукні та босоніжках. Красуня стояла біля стінки з квітами, а образ доповнила стильним капелюшком. Відразу в очі кидається великий животик Каті, але вона його і не приховує.

"Одне фото не змогла вибрати. Вам яке завгодно 1, 2 або 3?

А поки ми знімаємо черговий випуск Світського життя", - написала Катя.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дійсно, важко вибір зробити. Всі фотки красиві", " Всі фото дуже гарні! Вам дуже йде це плаття і такий колір ніжний, хороший крій. Ця краса точно створена для Вас!", "Вам йде вагітність", "всі подобаються, ви просто розкішна".

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