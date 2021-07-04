Телеведуча Катя Осадча продемонструвала свою кулінарну майстерність
Як передає Politeka.net, кадрами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Юрій Горбунов разом з вагітною Катею Осадчою, Потапом, Настею Каменських і менш знаменитими друзями зібралися за столом перед футбольним матчем.
Підготовка до вечора йшла повним ходом, а Каменських навіть встигла зняти Осадчу за роботою.
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"Катруся, зайчик, і тобі не в падло це робити?",- поцікавилася співачка, захопившись процесом.
Юрій Горбунов також встиг не тільки похвалити, але підколоти вагітну дружину.
"Поки йде футбол, а за столом сидять гості, а на наша матуся, наша шеф-кухар... Вона, коли вийде на пенсію, відкриє свій кулінарний блог і буде радувати українців своїми кулінарними шедеврами. Або ви ще не збираєтеся на пенсію?",- поцікавився Горбунов, отримавши негативну відповідь і викликавши сміх дружини.
Нагадаємо, на очах у Горбунова чоловіки зійшлися в жорсткій сутичці, кадри зіпсованого свята.
Як Politeka писала, що вагітна Катя Осадча в напівпрозорій сукні зайнялася улюбленою справою.
Також Politeka повідомляла, що Кошовий і Злата Огневич розділили радість Осадчої і Горбунова, емоції зашкалюють.