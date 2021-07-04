Телеведущая Катя Осадчая продемонстрировала свое кулинарное мастерство

Как передает Politeka.net, кадрами знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.

Юрий Горбунов вместе с беременной Катей Осадчей, Потапом, Настей Каменских и менее знаменитыми друзьями собрались за столом перед футбольным матчем.

Подготовка к вечеру шла полным ходом, а Каменских даже успела заснять Осадчую за работой.

"Катруся, зайчик, и тебе не в падлу это делать?", - поинтересовалась певица, восхитившись процессом.

Юрий Горбунов также успел не только похвалить, но подколоть беременную жену.

"Пока идет футбол, а за столом сидят гости, а наша мамочка, наша шеф-повар... Она, когда выйдет на пенсию, откроет свой кулинарный блог и будет радовать украинцев своими кулинарными шедеврами. Или вы еще не собираетесь на пенсию?", - поинтересовался Горбунов, получив отрицательный ответ и вызвав смех супруги.

Напомним, на глазах у Горбунова мужчины сошлись в жесткой схватке, кадры испорченного праздника.

Как Politeka писала, что беременная Катя Осадчая в полупрозрачном платье занялась любимым делом.

Также Politeka сообщала, что Кошевой и Злата Огневич разделили радость Осадчей и Горбунова, эмоции зашкаливают.