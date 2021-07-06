Шоумен Юрий Горбунов похвастался семейной идиллией со своей супругой, тоже ведущей, Катей Осадчей

Как известно, совсем скоро 50-летний Юрий станет отцом во второй раз. Для его возлюбленной это будет уже третий ребенок, учитывая, что у нее есть 18-летний сын Илья от первого брака. Кроме того, пара воспитывает еще одного сына - четырехлетнего Ивана.

Осадчая старалась как можно дольше скрывать свое интересное положение, но сейчас, когда животик уже заметно увеличился, наслаждается беременностью без стеснения. Кстати, об этом. Муж окружил ее заботой и любовью и даже не забыл поздравить с необычным праздником.

Горбунов сделал новый пост в Инстаграм, выставив фото с женой, на котором обнимает ее и целует в макушку, передает Politeka.net.

"С Днем поцелуев! Целуйте друг друга, по поводу и без повода! Поцелуи вдохновляют и окрыляют!", - говорится в подписи.

Осадчая позировала на фото в зеленом платье без бретелей, сверкнув бездонным декольте.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"Прекрасная пара😍Счастья Вам и Вашим деткам!!!! 🔥😍🙌❤️"

"Две идеальные половинки одного целого❤️"

"Цом цом !❤️❤️❤️🔥"

Напомним, Горбунов без беременной Осадчей показал, как релаксирует в необычном месте

Также Politeka писала, что Осадчая показала, как готовится к родам и похвасталась гардеробом для малыша

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