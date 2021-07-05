Шоумен Юрий Горбунов произвел фурор новым постом

50-летний Горбунов, муж ведущей Кати Осадчей, является одним из самых узнаваемых артистов в стране, до сегодняшнего дня он ведет шоу "Голос країни" и "Танці з зірками", кроме того выступил в качестве продюсера серии полнометражных фильмов-комедий «Шалене весілля». Также Юрий играет в театре и озвучивает зарубежные мультфильмы.

В новом посте в Инстаграм Горбунов внезапно заговорил о своих политических амбициях, уже и фото соответствующее сделал, передает Politeka.net.

Юрий позировал в клетчатой рубашке и солнцезащитных очках на фоне пшеничного поля и бескрайнего голубого неба. Шоумен развел руки в стороны и улыбнулся.

"Если бы баллотировался в депутаты, то такую бы фотку выставил!😇О ланах широкополых! #Украина #пшеница #поля", - говорится в подписи.

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное, не устояв перед харизматичным артистом:

"Вауу, какой фон😍"

"Я б тогда точно голосовала за Вас, Юрий!!!)))😂😂😂"

"Желаю вам, чтобы было желание... да еще и с соседом 👏👏👏"

"де Дніпро і кручі...😍"

"Сразу представил Поплавского😂"

"Хорошая фотка😍 Искренне"

Напомним, маленький сын Горбунова и Осадчей удивил "выходкой", кадры

А еще Politeka писала, беременная Осадчая засветила их с Горбуновым шикарный бассейн и особняк

Также Politeka сообщала, беременная Осадчая накормила соседей - Каменских с Потапом, Горбунов не скрывает восторга