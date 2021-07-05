Шоумен Юрий Горбунов произвел фурор новым постом
50-летний Горбунов, муж ведущей Кати Осадчей, является одним из самых узнаваемых артистов в стране, до сегодняшнего дня он ведет шоу "Голос країни" и "Танці з зірками", кроме того выступил в качестве продюсера серии полнометражных фильмов-комедий «Шалене весілля». Также Юрий играет в театре и озвучивает зарубежные мультфильмы.
В новом посте в Инстаграм Горбунов внезапно заговорил о своих политических амбициях, уже и фото соответствующее сделал, передает Politeka.net.
Юрий позировал в клетчатой рубашке и солнцезащитных очках на фоне пшеничного поля и бескрайнего голубого неба. Шоумен развел руки в стороны и улыбнулся.
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"Если бы баллотировался в депутаты, то такую бы фотку выставил!😇О ланах широкополых! #Украина #пшеница #поля", - говорится в подписи.
Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное, не устояв перед харизматичным артистом:
"Вауу, какой фон😍"
"Я б тогда точно голосовала за Вас, Юрий!!!)))😂😂😂"
"Желаю вам, чтобы было желание... да еще и с соседом 👏👏👏"
"де Дніпро і кручі...😍"
"Сразу представил Поплавского😂"
"Хорошая фотка😍 Искренне"
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