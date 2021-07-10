Ведущий "Голосу країни" Слава Демин показал Олю Полякову и Валерия Меладзе после конфликта, который возник между ними

Недавно Валерий Меладзе назвал Полякову «фриком». Это произошло после того, как «Королева ночи» встала на защиту Ани Лорак, которая обвинила в домогательствах брата Валерия, продюсера Константин Меладзе. Полякова заявила, что у нее с Меладзе тоже был подобный инцидент.

После комментария Валерия Меладзе Полякова обвинила его в желании "усидеть на двух стульях", ведь он умудряется и быть членом партии "Единая Россия", и гастролировать в Украине, и не показывать своего отношения к таким событиям как аннексия Крыма.

В новом поте Слава Демин показал два селфи – одно с Поляковой, а второе с Меладзе.

«Эти артисты вместе сейчас могут встретиться только у меня в посте», - написал он.

Пост Демина активно комментируют в Сети.

«Так и лезут к тебе заселфица))) чтоб ты их пропиарил», «Ну вы Слава и провокатор», «Хотелось бы задать вопрос Валерию, как ему удается и в России и в Украине выступать? Другим нельзя, а ему можно! В чем секрет или в ком», «За Олю Полякову… И да, почему вчера член Единой России выступал в Украине на фестивале...а вот Ани Лорак нельзя...Весь патриотизм заканчивается на Ани Лорак к сожалению», - пишут в комментариях.

Напомним, Полякова с короткой стрижкой показала новую себя, эпоха "Королевы Ночи" завершается: "Девочка повзрослела".

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