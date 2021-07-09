Украинская певица Оля Полякова после скандала с братьями Меладзе засветилась на шоу, где главенствует Наталья Могилевская
Накануне в Сети показали кадры, как на проекте «Співають всі» засветился Валерий Меледзе. Держась за руки с Могилевской, он пел знаменитую песню «Червона рута».
Теперь видно, что в проекте появилась и Оля Полякова.
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В сторис она показала исполнение песни «Эй, секундочку» со словами: «Сегодня потеряла, тебя я потеряла. Любовь была так близко, но сбежала»
Напомним, Валерий Меладзе назвал Полякову «фриком». Это произошло после того, как Ани Лорак обвинила его в домогательствах брата Валерия, продюсера Константин Меладзе, а Полякова встала на защиту певицы, отметив, что у нее с Меладзе тоже был подобный инцидент.
Валерий Меладзе опроверг обвинения в адрес брата.
Напомним, Могилевская ошарашила выходкой рядом с известным красавчиком, появилось видео: «Моя коняка»
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