Украинская певица Оля Полякова после скандала с братьями Меладзе засветилась на шоу, где главенствует Наталья Могилевская

Накануне в Сети показали кадры, как на проекте «Співають всі» засветился Валерий Меледзе. Держась за руки с Могилевской, он пел знаменитую песню «Червона рута».

Теперь видно, что в проекте появилась и Оля Полякова.

В сторис она показала исполнение песни «Эй, секундочку» со словами: «Сегодня потеряла, тебя я потеряла. Любовь была так близко, но сбежала»

Напомним, Валерий Меладзе назвал Полякову «фриком». Это произошло после того, как Ани Лорак обвинила его в домогательствах брата Валерия, продюсера Константин Меладзе, а Полякова встала на защиту певицы, отметив, что у нее с Меладзе тоже был подобный инцидент.

Валерий Меладзе опроверг обвинения в адрес брата.

Напомним, Могилевская ошарашила выходкой рядом с известным красавчиком, появилось видео: «Моя коняка»

Как сообщала Politeka, еда у 16-летней дочки Поляковой, девушка обратилась за помощью: «Мне страшно…»

Также Politeka писала, что Меладзе после конфликта с Поляковой примчался в Киев и спел с Могилевской на украинском: "Это же надо..."