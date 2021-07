Украинская певица Наталья Могилевская засветилась вместе с Валерием Меладзе на съемках шоу «Співають всі!»

Как пишет Politeka.net, соответствующие кадры появились в Инстаграм.

На одном из видео снято как Меладзе стоит на сцене проекта с микрофом в руках.

«Браво! Ему можно не петь. Это же надо иметь смелость поучаствовать в этом шоу», - слышен голос за кадром.

На других кадрах Наталья Могилевская с Валерием Меладзе держались за руки и пели песню «Червона Рута».

Рядом с ними также была экс-солистка «НеАнгелов» Виктория Смеюха.

Кадрами поделился композитор и автор песен Андрей Осадчук.

«Співають всі!» - украинская версия всемирно известного шоу All Together Now. Решать судьбы участников на проекте будут сразу 100 человек из украинского шоу-бизнеса. Главой всех звезд стала Наталья Могилевская.

Напомним, недавно известный продюсер Константин Меладзе оказался в центре скандала после того, как Ани Лорак обвинила его в домогательствах. В свою очередь Оля Полякова заявила, что тоже получала от Медадзе неоднозначные предложения. Позже брат Константина, Валерий Меладзе, прокомментировал этот скандал. Он опроверг обвинения в адрес Константина, а Полякову назвал «фриком».

После этого Полякова не смолчала, и отметила, что такое заявление побудило ее рассказать подробности.

