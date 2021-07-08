Українська співачка Наталія Могилевська засвітилася разом з Валерієм Меладзе на зйомках шоу «Співають всі!»
Як пише Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в Instagram.
На одному з відео знято як Меладзе стоїть на сцені проекту з мікрофом в руках.
"Браво! Йому можна не співати. Це ж треба мати сміливість взяти участь у цьому шоу", - чути голос за кадром.
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На інших кадрах Наталія Могилевська з Валерієм Меладзе трималися за руки і співали пісню «Червона Рута».
Поруч з ними також була екс-солістка "НеАнгелів" Вікторія Смеюха.
Кадрами поділився композитор і автор пісень Андрій Осадчук.
«Співають всі!"- українська версія всесвітньо відомого шоу All Together Now. Вирішувати долі учасників на проекті будуть відразу 100 осіб з українського шоу-бізнесу. Главою всіх зірок стала Наталія Могилевська.
Нагадаємо, нещодавно відомий продюсер Костянтин Меладзе опинився в центрі скандалу після того, як Ані Лорак звинуватила його в домаганнях. У свою чергу Оля Полякова заявила, що теж отримувала від Медадзе неоднозначні пропозиції. Пізніше брат Костянтина, Валерій Меладзе, прокоментував цей скандал. Він спростував звинувачення на адресу Костянтина, а Полякову назвав «фріком».
Після цього Полякова не змовчала, і зазначила, що така заява спонукала її розповісти подробиці.
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