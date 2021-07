Українська співачка Наталія Могилевська засвітилася разом з Валерієм Меладзе на зйомках шоу «Співають всі!»

Як пише Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в Instagram.

На одному з відео знято як Меладзе стоїть на сцені проекту з мікрофом в руках.

"Браво! Йому можна не співати. Це ж треба мати сміливість взяти участь у цьому шоу", - чути голос за кадром.

На інших кадрах Наталія Могилевська з Валерієм Меладзе трималися за руки і співали пісню «Червона Рута».

Поруч з ними також була екс-солістка "НеАнгелів" Вікторія Смеюха.

Кадрами поділився композитор і автор пісень Андрій Осадчук.

«Співають всі!"- українська версія всесвітньо відомого шоу All Together Now. Вирішувати долі учасників на проекті будуть відразу 100 осіб з українського шоу-бізнесу. Главою всіх зірок стала Наталія Могилевська.

Нагадаємо, нещодавно відомий продюсер Костянтин Меладзе опинився в центрі скандалу після того, як Ані Лорак звинуватила його в домаганнях. У свою чергу Оля Полякова заявила, що теж отримувала від Медадзе неоднозначні пропозиції. Пізніше брат Костянтина, Валерій Меладзе, прокоментував цей скандал. Він спростував звинувачення на адресу Костянтина, а Полякову назвав «фріком».

Після цього Полякова не змовчала, і зазначила, що така заява спонукала її розповісти подробиці.

