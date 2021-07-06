Известная певица, супруга Констагнтина Меладзе, Вера Брежнева похвасталась новыми кадрами

Как пишет Politeka.net, кадры своего отдыха певица показала на своей странице в Инстаграм.

Брежнева запечатлена в черном купальнике на белой яхте.

При этом кадры обеспокоили поклонников певицы. Фолловеры стали писать артистке, чтобы была аккуратнее, ведь так можно упасть в воду.

«Красивая прекрасная❤❤❤ фигура 🔥», «Красотка-стройняшка🔥», «Красотуля 🔥🔥🔥», «Шикарная», «Какая красота!😍🙈 Вера и море - идеальное сочетание», «Завидую», «Вера, береги себя. Вы просто ангел», «Резкий подскок и можно упасть за борт!! Аккуратнее!», «Круть👏 Не страшно шлепнуцца?) Или там водометная система а не винтовая?», - пишут в комментариях.

Напомним, недавно известный продюсер Константин Меладзе оказался в центре скандала после того, как Ани Лорак обвинила его в домогательствах. В свою очередь Оля Полякова заявила, что тоже получала от Медадзе неоднозначные предложения. Позже брат Константина, Валерий Меладзе, прокомментировал этот скандал. Он опроверг обвинения в адрес Константина, а Полякову назвал «фриком».

После этого Полякова не смолчала, и отметила, что такое заявление побудило ее рассказать подробности.

Напомним, Полякова померялась формами в купальнике с веселой подружкой, удивив снимками.

Как сообщала Politeka, Брежнева появилась на отдыхе в Италии в "бабушкином" наряде.

Также Politeka писала, что Брежнева показала помолодевшее лицо после отдыха.