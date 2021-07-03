Известная певица Вера Брежнева поделилась видео, показывая себя без макияжа, но под фильтрами
Знаменитая исполнительница часто вызывала ажиотаж в сети своими кадрами, ведь Веру нередко пытались уличить в использовании фотошопа на своих фото. Тем не менее, исполнительница не раз показывала себя на домашних видео и подчеркивала естественную красоту отсутствием каких-либо изменений во внешности.
Даже так вопросы у многих пользователей Инстаграм не утихают. В этот раз Вера порадовала небольшим роликом, в котором позировала хоть и без макияжа, но с фильтром, изменившим немного ее форму губ.
Сияющая блондинка выглядела очень ухожено и по-домашнему с распущенными волосами, что понравилось пользователям Инстаграм, отметившими, что звезда еще и помолодела:
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«Вааааау😍♥️; вот это доброе утро; Вы замечательная, красивая, умная женщина и отличная певица ❤️ Дай Бог Вам всего самого лучшего!; Красотка!🔥 всегда молодеешь, Вера🔥; Не узнали Веруньку. Богатой будет. 😂; Куколка шикарная; Роковая блондинка😮🔥; Вера - красота души 💛🕊️, моя любимая певица при любом раскладе 💋💋💋».
Напомним, что Брежнева развлеклась с Меладзе в машине, видео: "Вот это качнули".
Как сообщала Politeka, Брежнева не смогла скрыть округлившийся животик в облегающем платье: в Сети заволновались.
Также Politeka писала, что Веру Брежневу в парике из бисера заподозрили в плагиате: «У Бузовой стянула идеи…».