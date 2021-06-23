Известная певица Вера Брежнева представила новую песню, похваставшись невероятным образом

Как передает Politeka.net, известная певица, которая начинала карьеру в группе "ВИА Гра", сейчас является одной из самых популярных певиц в России. Это не удивительно, ведь муж артистки – известный продюсер Константин Меладзе, который всячески помогает своей жене быть успешной.

Брежнева часто радует публику яркими публикациями у себя в Instagram. В этот раз она показала волшебный образ с премьеры клипа. Вера надела парик из бисера, а также платье в тон кожи, которое выгодно подчеркивало достоинства звезды.

«Сегодня на @zharafest была премьера #РозовыйДым. Кто смотрел прямой эфир?) Мой наряд @frolovheart сегодня получил столько комплиментов», - подписала фото певица.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики. Несколько поклонников обвинили Брежневу в плагиате идей Оли Бузовой.

«Интересный парик-головной убор», «Парик как у Бузовой», «Это огонь», «Вера, а как вся копна ваших шикарных волос влезла под этот парик из бисера?», «Сегодняшний выход на ковровую дорожку и выступление были восхитительны!», «Вера, ты огонь», «У Бузовой стянула типа идеи, даже шапочка с весюльками», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Брежневу с яркими губами и в откровенном купальнике перепутали с 20-летней дочкой: "Верунчик, ты ураган".

Как сообщала Politeka, Брежнева развлеклась с Меладзе в машине, видео: "Вот это качнули".

Также Politeka писала, что Брежнева устроила горячие танцы с розовым дымом, кадры: "Цвет настроения".