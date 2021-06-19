Відома співачка з українським корінням Віра Брежнєва, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, показала себе після релізу

Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва стала дуже відомою завдяки групі"ВІА Гра". Але красуня вже давно не співає в колективі і зайнята своєю кар'єрою, а недавно випустила свою нову пісню "Рожевий дим". Брежнєва вирішила показати в Instagram, як рада новому релізу пісні.

На відео Віра була в рожевих штанях і піджаку, а образ доповнила стильними окулярами. Брежнєва стояла біля стіни, а в руках тримала дві димові шашки з рожевим димом. Красуня влаштувала димове шоу перед камерою, захоплюючи фанатів.

"На радощах після релізу "Рожевий дим", - написала зірка під відео.

Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали коментарі:

"Ти найкраща"," колір настрою рожевий"," це найкращий трек цього літа"," ми всі в рожевому диму після прослуховування цієї пісні", " Віра обожнюю вас, Рожевий дим вже просто на повторі... Чекаємо кліп...".

Повідомлялося, що відома співачка Віра Брежнєва показала незвичайне фото і представила нову пісню.

Так, цього разу зірка порадувала своїх фанатів незвичайним колажем і похвалилася випуском нового треку "Рожевий дим".

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