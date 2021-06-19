Відома співачка з українським корінням Віра Брежнєва, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, показала себе після релізу
Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва стала дуже відомою завдяки групі"ВІА Гра". Але красуня вже давно не співає в колективі і зайнята своєю кар'єрою, а недавно випустила свою нову пісню "Рожевий дим". Брежнєва вирішила показати в Instagram, як рада новому релізу пісні.
На відео Віра була в рожевих штанях і піджаку, а образ доповнила стильними окулярами. Брежнєва стояла біля стіни, а в руках тримала дві димові шашки з рожевим димом. Красуня влаштувала димове шоу перед камерою, захоплюючи фанатів.
"На радощах після релізу "Рожевий дим", - написала зірка під відео.
Ані Лорак після від'їзду Мурата засвітилася зі своїм улюбленцем: "Такий хлопчик гарний"
Горе в українській родині, батько з маленькими синами потрапили під колеса: що відомо
П'яний пішохід штовхнув під вантажівку 27-річного лікаря: з'явилося відео з моментом загибелі
"Мама благала залишитися вдома": тіла юних українців знайшли поруч один з одним, деталі трагедії
Три знаки Зодіаку чекають важливі зміни: кому пощастить влітку
Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали коментарі:
"Ти найкраща"," колір настрою рожевий"," це найкращий трек цього літа"," ми всі в рожевому диму після прослуховування цієї пісні", " Віра обожнюю вас, Рожевий дим вже просто на повторі... Чекаємо кліп...".
Повідомлялося, що відома співачка Віра Брежнєва показала незвичайне фото і представила нову пісню.
Так, цього разу зірка порадувала своїх фанатів незвичайним колажем і похвалилася випуском нового треку "Рожевий дим".
Нагадаємо, Брежнєву з яскравими губами і у відвертому купальнику переплутали з 20-річною донькою
А ще Politeka писала, що 39-річна екс-ВІА Гра Брежнєва без косметики виявилася іншою людиною
Також Politeka повідомляла, чтчо Брежнєва в напіврозкритому халаті показала натуральну красу без фільтрів