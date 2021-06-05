Известная певица Вера Брежнева показала, как выглядит в субботу с утра

Как сообщает Politeka.net, известная певица Вера Брежнева, которая начинала карьеру в группе "ВИА Гра", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда порадовала своих фанатов яркими утренними кадрами, на которых показалась во всей красе. Артистка выложила стильное фото, а также видеоколлаж, на которых хвастается своим новым образом.

Так, на снимке, который Вера сделала сама, она запечатлена в домашней обстановке. Перед камерой красотка появилась в модном светлом топе, который оголил изящные плечи, а на ее шее видно изысканное украшение-цепочку, которую на видео звезда показывает крупные планом. Больше всего внимания привлекает яркий макияж певицы с зелеными тенями на глазах и мерцающей помадой. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, она внимательно смотрит в объектив. На видео звезда показала свой образ в деталях.

В подписи к публикации Брежнева написала: "Настроение – краски лета. Утренний свежий мэйк делает своё дело. Солнечной субботы". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию звезды: "Смело, сочно, и действительно по-летнему", "Солнечной и прекрасной субботы вам, красавица Вера", "Вы молодая, на свидания можно знать Вас, красавицу", "Красотка", "Самый летний мейк. Солнечного дня и хорошего настроения", "Красавица", "Вы такая красивая".

Напомним, Брежнева впервые раскрыла секрет своей пышной шевелюры: "Добавили немного прядей на...".

Как сообщала Politeka, Брежнева призналась в плохой привычке, которой страдают многие: "Благодарю, что об этом пишите".

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